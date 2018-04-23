СМИ: Вексельберг и Михельсон стали совладельцами фонда Сбербанка в Кремниевой Долине

Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон до введения новых санкций США вложились в американский венчурный фонд по просьбе главы Сбербанка Германа Грефа. Теперь они могут лишиться этих денег, пишет издание The Bell.
Речь идет о фонде SBT Venture Capital II, который создавался в Кремниевой Долине при участии Сбербанка и его руководителя Грефа. По его просьбе Вексельберг и Михельсон вложили в венчурный фонд десятки миллионов долларов. После введения новых санкций США счет главы «Реновы» оказался заморожен, теперь фонд должен избавиться от доли Вексельберга. Сделать это нужно до 5 июня. Эксперты издания полагают, что его долю продадут с большим дисконтом, но и эти деньги бизнесмен вряд ли получит — средства будут заморожены на специальном счете в США. По данным источника издания, всего Вексельберг инвестировал в различные американские фонды порядка миллиарда долларов.
Как ранее писало «URA.RU», в США из-за санкций заморозили счета группы «Ренова» Вексельберга на сумму от полутора миллиардов до двух миллиардов долларов. Всего под санкции, введенные 6 апреля 2018 года, попали 38 российских чиновников и бизнесменов, а также их компании.