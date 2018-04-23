{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,32
Динамика за 2 недели
Евро 75,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:04  23 апреля 2018 0

СМИ: Вексельберг и Михельсон стали совладельцами фонда Сбербанка в Кремниевой Долине

Форум
Виктор Вексельберг не сможет вернуть вложенные деньгиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
все новости сюжета

Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон до введения новых санкций США вложились в американский венчурный фонд по просьбе главы Сбербанка Германа Грефа. Теперь они могут лишиться этих денег, пишет издание The Bell.

Речь идет о фонде SBT Venture Capital II, который создавался в Кремниевой Долине при участии Сбербанка и его руководителя Грефа. По его просьбе Вексельберг и Михельсон вложили в венчурный фонд десятки миллионов долларов. После введения новых санкций США счет главы «Реновы» оказался заморожен, теперь фонд должен избавиться от доли Вексельберга. Сделать это нужно до 5 июня. Эксперты издания полагают, что его долю продадут с большим дисконтом, но и эти деньги бизнесмен вряд ли получит — средства будут заморожены на специальном счете в США. По данным источника издания, всего Вексельберг инвестировал в различные американские фонды порядка миллиарда долларов.

Как ранее писало «URA.RU», в США из-за санкций заморозили счета группы «Ренова» Вексельберга на сумму от полутора миллиардов до двух миллиардов долларов. Всего под санкции, введенные 6 апреля 2018 года, попали 38 российских чиновников и бизнесменов, а также их компании.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров