Руководители общеобразовательных учреждений ХМАО столкнулись с абсурдной ситуацией и не знают, что им делать. После крупнейшей проверки в регионе на нормы пожарной безопасности их заставили разблокировать все двери в зданиях, однако инспекторы Росгвардии, проводящие проверку норм антитеррористической безопасности, приказывают держать их запертыми.
Об этом 26 апреля «URA.RU» сообщили сразу несколько директоров школ Сургута. «Какой-то замкнутый круг. Вот созваниваемся с коллегами и смеемся. Видимо, приходится выбирать тех, кого мы меньше боимся», — на правах анонимности рассказывает директор югорской школы.
Получить комментарий департамента образования ХМАО на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе ведомства не ответили на звонок журналиста
Как объяснил агентству глава регионального отделения МЧС Александр Тиртока, это противоречие было всегда, но есть определенный компромисс, который можно найти в нормативных актах. «Двери должны легко открываться изнутри, но это не значит, что все должно быть нараспашку. Руководителям учреждений я бы посоветовал внимательней изучить нормативные акты, там есть ответы на все вопросы в области безопасности», — заявил генерал Тиртока.
Как ранее сообщало агентство, в ХМАО проходят две масштабные проверки силовиков, которые проверяют объекты массового общественного пользования на предмет норм пожарной и антитеррористической безопасности.