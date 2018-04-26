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26 апреля 2018
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Главные новости Югры
12:24  26 апреля 2018 0

Силовики ХМАО поставили в тупик директоров югорских школ. «Приходится выбирать тех, кого мы меньше боимся»

Комиссия по развитию местного самоуправления в ХМАО. Ханты-Мансийск., тиртока александр
Генерал МЧС указал на компромиссное решениеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Руководители общеобразовательных учреждений ХМАО столкнулись с абсурдной ситуацией и не знают, что им делать. После крупнейшей проверки в регионе на нормы пожарной безопасности их заставили разблокировать все двери в зданиях, однако инспекторы Росгвардии, проводящие проверку норм антитеррористической безопасности, приказывают держать их запертыми.

Об этом 26 апреля «URA.RU» сообщили сразу несколько директоров школ Сургута. «Какой-то замкнутый круг. Вот созваниваемся с коллегами и смеемся. Видимо, приходится выбирать тех, кого мы меньше боимся», — на правах анонимности рассказывает директор югорской школы.

Получить комментарий департамента образования ХМАО на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе ведомства не ответили на звонок журналиста

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В ХМАО проходит самая масштабная антитеррористическая ревизия. Силовики проверяют более полутора тысяч объектов

Как объяснил агентству глава регионального отделения МЧС Александр Тиртока, это противоречие было всегда, но есть определенный компромисс, который можно найти в нормативных актах. «Двери должны легко открываться изнутри, но это не значит, что все должно быть нараспашку. Руководителям учреждений я бы посоветовал внимательней изучить нормативные акты, там есть ответы на все вопросы в области безопасности», — заявил генерал Тиртока.

Как ранее сообщало агентство, в ХМАО проходят две масштабные проверки силовиков, которые проверяют объекты массового общественного пользования на предмет норм пожарной и антитеррористической безопасности.

Игорь Волосин
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