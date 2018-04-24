Силовики ХМАО начали массовую антитеррористическую ревизию региона. Всего проверят более 1,5 тысячи объектов с массовым пребыванием граждан (ТЦ, школы, вузы, детские сады, учреждения спорта, здравоохранения и культуры). Об этом 24 апреля «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального отделения Росгвардии.
Как сообщила глава пресс-службы ведомства Наталья Васильченко, такое решение было принято председателем Антитеррористической комиссии ХМАО — Югры в начале апреля 2018 года на совместном заседании АТК и регионального оперативного штаба. «Особое внимание обращается на целостность ограждения, отсутствие возможности несанкционированного проникновения на территорию образовательного учреждения, работоспособность охранного телевидения и инженерно-технических средств охраны. Также проверяется согласованность действий сотрудников частных охранных предприятий в случае чрезвычайных ситуаций», — отметили в ведомстве.
Васильченко добавила, что в Сургуте с 17 по 25 апреля будет проверено более 50 образовательных учреждений, а выводы и конкретные недостатки по результатам данной работы будут озвучены начальником управления Росгвардии по ХМАО — Югре на совместной видеоконференции с председателями АТК муниципальных образований в конце апреля 2018 года. Как ранее сообщало агентство, силовики вместе со служебными собаками начали массовую проверку учебных заведений в Сургуте.