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27 апреля 2018
26 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
16:43  27 апреля 2018 5

В элитном жилом комплексе Екатеринбурга — стрельба. Есть жертвы

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, убийство, кровь на полу, капли крови, пятна крови
По сообщениям очевидцев, один человек погиб, другой раненФото: depositphotos.com © URA.RU

В элитном жилом комплексе «Бажовский» в Екатеринбурге произошла перестрелка. По сообщениям читателей «URA.RU», работающих в одном из офисов, расположенных в здании, один человек погиб. За жизнь другого борются врачи.

«Мы услышали четыре хлопка, похожих на выстрелы. Потом одна девочка наша вышла посмотреть, что случилось. Говорит, что в одну из фирм на этаже пришли два клиента. Они между собой поссорились, попросили выйти хозяйку фирмы из кабинета, а потом началась стрельба. Пока непонятно, стреляли ли они друг в друга или стрельбу вел только один», — сообщила агентству одна из сотрудниц, работающих в здании.

Источники «URA.RU» в полиции подтвердили перестрелку и смерть одного из ее участников. По предварительной информации, клиент офиса в «Бажовском» выстрелил в одного из сотрудников, а потом пытался убить себя. Жертва стрелка скончалась, сам он тяжело ранен. Как рассказали агентству собственники помещений, инцидент произошел в офисе компании «Деловые решения», которая оказывает услуги по аудиту. Дозвониться до представителей компании не удалось.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
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