16:43 27 апреля 2018 5

По сообщениям очевидцев, один человек погиб, другой ранен Фото: depositphotos.com © URA.RU

В элитном жилом комплексе «Бажовский» в Екатеринбурге произошла перестрелка. По сообщениям читателей «URA.RU», работающих в одном из офисов, расположенных в здании, один человек погиб. За жизнь другого борются врачи.

«Мы услышали четыре хлопка, похожих на выстрелы. Потом одна девочка наша вышла посмотреть, что случилось. Говорит, что в одну из фирм на этаже пришли два клиента. Они между собой поссорились, попросили выйти хозяйку фирмы из кабинета, а потом началась стрельба. Пока непонятно, стреляли ли они друг в друга или стрельбу вел только один», — сообщила агентству одна из сотрудниц, работающих в здании.

Источники «URA.RU» в полиции подтвердили перестрелку и смерть одного из ее участников. По предварительной информации, клиент офиса в «Бажовском» выстрелил в одного из сотрудников, а потом пытался убить себя. Жертва стрелка скончалась, сам он тяжело ранен. Как рассказали агентству собственники помещений, инцидент произошел в офисе компании «Деловые решения», которая оказывает услуги по аудиту. Дозвониться до представителей компании не удалось.