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27 апреля 2018
26 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
19:40  27 апреля 2018 0

Второй участник перестрелки в элитном жилом комплексе Екатеринбурга умер в больнице

ОМОН стрельбище Оружие Челябинск, убийство, пистолет стечкина апс
В результате перестрелки погибло два человекаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге умер второй участник перестрелки в жилом комплексе «Бажовский». Раненого мужчину доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался.

«По факту инцидента заведено уголовное дело по статье „Убийство“. В данный момент сотрудники полиции и Следственного комитета работают на месте происшествия», — сообщил «URA.RU» официальный представитель свердловского управления СК Александр Шульга.

По информации «URA.RU», перестрелка произошла в офисе компании «Деловые решения», которая занимается аудитом. Один из клиентов фирмы застрелил мужчину внутри кабинета, а затем попытался покончить с собой.

Данил Бардин
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