Второй участник перестрелки в элитном жилом комплексе Екатеринбурга умер в больнице

19:40 27 апреля 2018 0

В результате перестрелки погибло два человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге умер второй участник перестрелки в жилом комплексе «Бажовский». Раненого мужчину доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался.

«По факту инцидента заведено уголовное дело по статье „Убийство“. В данный момент сотрудники полиции и Следственного комитета работают на месте происшествия», — сообщил «URA.RU» официальный представитель свердловского управления СК Александр Шульга.

По информации «URA.RU», перестрелка произошла в офисе компании «Деловые решения», которая занимается аудитом. Один из клиентов фирмы застрелил мужчину внутри кабинета, а затем попытался покончить с собой.