19:51 27 апреля 2018 0

Подписчикам соцсетей не понравились широкие бедра модели Фото: Анастасия Решетова, Instagram

Подруга Тимати, модель Анастасия Решетова выложила на своей странице в Instagram фото из спортзала и в подписи к нему указала параметры своей фигуры. Многих впечатлило, что ее таз в обхвате оказался 100 сантиметров.

«91-60-100, 58 kg, 180 cm», — описала Решетова свои параметры. Но пользователи не преминули покритиковать модель. Одни решили, что она слукавила, занизив вес, другие заметили, что и в целом модель выглядит «как-то не очень». «Попа сотка? Чтооо?», «Мне кажется, с такими параметрами она весит больше», «В тебе явно за 60», — отреагировали пользователи. Впрочем, большинство подписчиков, наоборот, заявили, что у девушки идеальная фигура и посоветовали не слушать завистников.