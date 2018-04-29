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29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
07:43  29 апреля 2018 0

Милонов о снижении зарплат депутатов до средней по стране: «Как можно жить на эти деньги?»

Госдума и Милонов. Москва, милонов виталий
Милонов не знает, кто пойдет работать в Госдуму на зарплату в 40 тысяч рублейФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал законопроект «Справедливой России» по снижению зарплат народных избранников до средней по стране. По его мнению, на такие деньги жить невозможно.

«Предложение хорошее. Но, я думаю, им нужно начать с себя. Они ведь точно понимают, что это все же довольно странно. Средняя зарплата по стране — 40 тысяч рублей. Как можно жить в Москве на эти деньги?», — цитирует Милонова «Пятый канал». Он добавляет: «Тогда бы среднюю зарплату по Москве предлагали. Да и кто пойдет на работу в Госдуму за эти деньги?».

Милонов считает, что депутаты получают не «баснословные деньги», а обычную зарплату. А после принятия законопроекта в Госдуме будут работать только бизнесмены с большими теневыми доходами.

Ранее «URA.RU» сообщало, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, привязывающий зарплату парламентариев к средней по стране. Также он предлагает лишить депутатов «необоснованных привилегий».

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
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