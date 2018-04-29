В самолете компании UTair разваливающиеся кресла «починили» пластырем и фольгой. Увиденное возмутило известного тюменского журналиста, замдиректора ГТРК «Регион-Тюмень» Александра Лабыкина.
«Я боюсь представить, если откровенно так для всех на виду есть косяки, что внутри самолета?! Наша область (Тюменская — прим. ред.) помогает сотнями миллионами Ютейр, насколько я знаю. Для чего и для кого. С Ютейр я летать боюсь. Моя сестра из Москвы с моими племянниками выбирает все компании кроме Ютейр. Кто отвечает за безопасность? <…> Это только один ряд. Что происходит?» — написал Лабыкин на своей странице в Facebook.
«Хорошо, что вы еще кабину пилотов не увидели. Наверное, там тоже все на скотче???» — написали в комментариях. Лабыкин подчеркнул, что не винит пилотов. «Пилоты точно не при чем и стюардессы. Выше все. Еще раз напишу. Тюменские пилоты лучшие в мире», — отметил журналист.
Фотографии были сделаны 28 апреля на рейсе 443 Москва — Тюмень. Лабыкин рассказал, что в таком плачевном состоянии находится самолет, которому присвоено имя заслуженного летчика-испытателя СССР Василия Колошенко.