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Главные новости Тюменской области
10:33  29 апреля 2018 0

Utair починила неисправность в самолете пластырем и фольгой. «У пилотов тоже все на скотче?» ФОТО

Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир
Компания получает «сотни миллионов» от ТюмениФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В самолете компании UTair разваливающиеся кресла «починили» пластырем и фольгой. Увиденное возмутило известного тюменского журналиста, замдиректора ГТРК «Регион-Тюмень» Александра Лабыкина.

«Я боюсь представить, если откровенно так для всех на виду есть косяки, что внутри самолета?! Наша область (Тюменская — прим. ред.) помогает сотнями миллионами Ютейр, насколько я знаю. Для чего и для кого. С Ютейр я летать боюсь. Моя сестра из Москвы с моими племянниками выбирает все компании кроме Ютейр. Кто отвечает за безопасность? <…> Это только один ряд. Что происходит?» — написал Лабыкин на своей странице в Facebook.

«Хорошо, что вы еще кабину пилотов не увидели. Наверное, там тоже все на скотче???» — написали в комментариях. Лабыкин подчеркнул, что не винит пилотов. «Пилоты точно не при чем и стюардессы. Выше все. Еще раз напишу. Тюменские пилоты лучшие в мире», — отметил журналист.

Фотографии были сделаны 28 апреля на рейсе 443 Москва — Тюмень. Лабыкин рассказал, что в таком плачевном состоянии находится самолет, которому присвоено имя заслуженного летчика-испытателя СССР Василия Колошенко.

Семен Гринберг
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