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06 мая 2018
05 мая 2018
04 мая 2018
03 мая 2018
08:11  06 мая 2018 0

Мэр Сургута стал в два раза беднее. Из декларации исчез даже старый «Москвич»

Депутатские слушания по отчету Главы города. Сургут, шувалов хитрый
Доходы Вадима Шувалова существенно сократилисьФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о своих доходах за 2017 год. Согласно данным, опубликованным на официальном портале города, за прошедший год чиновник заработал 13 миллионов 172 тысячи рублей. Меньшая часть этой суммы (5 миллионов) приходится на доходы Шувалова от основного места работы.

Согласно документу, еще 3,4 миллиона рублей Шувалов получил благодаря банковским вкладам, доходам от ценных бумаг и профсоюным выплатам, еще 3 миллиона рублей — страховые и негосударственные пенсии. Кроме того, мэр Сургута заработал 1,8 миллиона рублей от АО энергетики и электрофикации Тюмени.

В собственности чиновника по-прежнему находятся два земельных участка площадью 993 и 663 квадратных метра, а также 128-метровая квартира. В пользовании Шувалова есть квартира поменьше (70 кв. м.), а также 3 гаража. А вот единственный автомобиль мэра, «Москвич-21412», из новой декларации исчез. Отметим, что в 2016 году доходы Шувалова были намного выше — почти 26 миллионов рублей. Большая часть заработанной суммы (19,9 млн) пришлась на средства, полученные от прежнего места работы с учетом выплат негосударственного пенсионного фонда.

Ранее о доходах за 2017 год отчиталась губернатор ХМАО Наталья Комарова. Согласно декларации, в минувшем году она заработала 2,8 миллиона рублей. В собственности главы региона квартира в 186 квадратных метров с машиноместом, а в пользовании — жилой дом (459 кв. м.).

Сергей Макеев
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