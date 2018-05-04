Губернатор Комарова в 2017 году заработала меньше, чем самый «бедный» из ее заместителей

Губернатор Югры Наталья Комарова за 2017 год заработала меньше, чем любой другой член окружного правительства. Сведения о доходах главы региона и ее заместителей опубликованы на официальном портале властей ХМАО.
Согласно декларации Натальи Комаровой, в 2017 году она заработала 2,8 млн рублей (на 150 тыс. меньше, чем в 2016-м). В эту сумму входят пенсия и единовременная выплата гражданам, получающим пенсию. В собственности у губернатора нет изменений: квартира (186 квадратных метров) и машиноместо, а в пользовании — жилой дом (459 квадратных метров).
Меньше всех из заместителей Комаровой в 2017 году заработал Павел Сидоров — он отчитался о доходе в 4,9 млн рублей. Годом ранее Сидоров декларировал заработок в размере 3,8 млн рублей. Добавим, 2017-й отметился громким коррупционным скандалом в департаменте экономического развития, который возглавляет Сидоров. Также стоит отметить, что его супруга Ольга Сидорова умудрилась заработать в 2017 году рекордные для «вторых половин» вице-губернаторов 6,4 млн рублей.
Самым богатым заместителем губернатора по традиции оказалась руководитель представительства ХМАО при правительстве РФ Фануза Арсланова. За 2017-й она заработала 9,3 млн рублей — столько же было и годом ранее.
Оба первых вице-губернатора Геннадий Бухтин и Алексей Шипилов прибавили в заработке. Бухтин в 2017-м заработал 7,3 млн рублей (6,7 млн рублей в 2016-м), Шипилов — 7,6 млн рублей (5,4 млн рублей в 2016-м). Также стоит отметить, что супруга Шипилова за 2017 год задекларировала рекордно маленькую сумму — 5 рублей 35 копеек.
Любопытно, что половина югорского правительства не имеет личного автотранспорта — собственных машин нет у Алексея Шипилова, Геннадия Бухтина, Дмитрия Шаповала, Фанузы Арслановой, а также губернатора Натальи Комаровой.