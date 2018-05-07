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Главные новости Свердловской области
11:30  07 мая 2018 0

К 9 Мая в Екатеринбург едет экс-командир ополчения ДНР Игорь Стрелков. Будет решать, что делать, «если завтра война»

Игорь Гиркин-Стрелков в Екатеринбурге, стрелков игорь, гиркин
Стрелков и другие обсудят противодействие России странам НАТОФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге 8 мая состоится пресс-конференция на тему «Если завтра война…», в рамках которой перед журналистами выступит экс-командир ополчения в Славянске, бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин). Об этом «URA.RU» сообщили устроители мероприятия.

«На пресс-конференции будет разобран вопрос, что в свете резко ухудшающейся военной и политической ситуации вокруг России необходимо сегодня делать, если завтра страны НАТО объявит явную войну России», — рассказали организаторы.

Помимо Стрелкова, перед журналистами выступят Иван Отроковский (офицер запаса, выставлявший свою кандидатуру в президенты 2018 года) и советник по безопасности президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Андрей Кочергин (обладатель 8 дана по карате). Инициатором выступает скандальный уральский боксер-режиссер Сергей Алиев — враг Алексея Учителя, боровшийся против фильма «Матильда» и снявший в пику ему документальную ленту «Оболганный государь. Правда о последнем русском царе» (рабочее название «Ложь Матильды»).

На пресс-конференции будет представлен патриотический проект «Если не мы, то кто?! Защитим Матушку-Россию!», в котором уже приняли участие известные люди России: президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, актер Андрей Мерзликин, чемпионы мира по ММА — Виталий Минаков и Алексей Олейник, герой Новороссии Игорь Стрелков и многие другие», — рассказал «URA.RU» помощник Алиева Антон Еговцев. Состоится все в отеле «Московская горка», начало мероприятия в 11:00.

Отметим, это уже не первый приезд Игоря Стрелкова в Екатеринбург. В 2015 в ходе его визита в столицу Урала экс-командир донецкого ополчения обещал возобновление военных действий в Донбассе и сделал еще целый ряд громких заявлений. Визит Стрелкова и его выступления вызвали тогда оживленное обсуждение в соцсетях.

Андрей Гусельников
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