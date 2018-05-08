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Главные новости Челябинской области
10:39  08 мая 2018 0

На Южном Урале разыскивают тело таинственно пропавшего бизнесмена

Поиски тела Александра организовали в районе реки ЮрюзаньФото: личная страница пропавшего мужчины во «ВКонтакте»

В Челябинской области близкие организовали поиски тела пропавшего в начале апреля 31-летнего риелтора Александра Л. Жители города Юрюзань в Катав-Ивановском районе региона сообщили в соцсетях о смерти молодого мужчины, ссылаясь на данные правоохранительных органов.

«Не буду вдаваться в подробности, ибо еще идет следствие и я не имею права раскрывать подробную информацию. Но точного места сброса тела сейчас нет!» — такая информация появилась в паблике «Подслушано | Трехгорный» во «ВКонтакте». Организаторы поисков считают, что тело сбросили в 15-35 минутах езды от коттеджа Александра. Они заявили о необходимости прочесать реку Юрюзань и призвали всех желающих помочь.

В группе, созданной поисковиками, пишут, что предполагаемый убийца скрывается, а тело пострадавшего загрузили в машину и увезли «неизвестно куда для утилизации». «Известно только, что отсутствовал он около часа. Поэтому прочесывать нужно каждый сантиметр, начиная от дома Александра и во все стороны на полчаса езды», — говорят в соцсети.

Ксения Томашова
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