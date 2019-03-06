Мать Тимати боится, что в доме сына ей не останется места

На своей странице в Instagram мать Тимати часто рассказывает о внучке Фото: Симона Юнусова, Instagram

Мать популярного рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова сообщила, что из-за пристрастия сына ей может не хватить места в доме сына.

«Проблема появилась там, где я её вообще не ждала. Жить мне скоро будет негде», — цитирует портал «Дни.ру» Симону Юнусову.

На своей страничке в Instagram Симона рассказала, что дом она может потерять из-за пристрастия сына к игрушкам. В попытках найти для своей дочери Алисы особенную игрушку из коллекции популярных кукол LOL Surprise, Тимати начал скупать их в огромном количестве в разных городах и странах. Таким образом у Алисы появилась целая тележка кукол LOL, которые и могут «выселить» Симону Юнусову из дома.

Все игрушки ребенку вручать не стали. Пообещав, что они станут «поощрительным фондом» за хорошие дела.