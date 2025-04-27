«Нацистская мразь»: Медведев обрадовался освобождению Курской области

Курская область освобождена от нацистской мрази в Светлую пасхальную неделю. На это указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«В Светлую пасхальную неделю полностью освобождена Курская область <...> Нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли!» — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что бойцы ВС РФ продолжают наступать и вытиснять украинские войска в преддверии праздника Великой Победы.
Ранее, 26 апреля, начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об окончательном освобождении Курской области. Глава государства поздравил российских бойцов и поблагодарил их за мужество.
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