Юлия Михалкова нашла способ привлечь новых поклонников. ФОТО

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 15:12
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Юлия Михалкова. Екатеринбург, михалкова юлия, айфон
Юлия Михалкова начала писать посты на английскомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова похвасталась перед фанатами снимком с берега Индийского океана. При этом в подписи к фото она обратилась и к своим иностранным подписчикам.

«Какой прекрасный и совершенный мир! Сколько в нем гармонии! Размышляю. Созерцаю. Наслаждаюсь красотой природы», — написала Михалкова на своей странице в Instagram, опубликовав свое фото с океанического пляжа. При этом свое обращение она продублировала на английском языке. Более ранние посты в соцсети Михалкова писала только на русском языке.

Оперативно дозвониться до представителей Юлии Михалковой корреспонденту «URA.RU» не удалось.

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