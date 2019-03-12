Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова похвасталась перед фанатами снимком с берега Индийского океана. При этом в подписи к фото она обратилась и к своим иностранным подписчикам.
«Какой прекрасный и совершенный мир! Сколько в нем гармонии! Размышляю. Созерцаю. Наслаждаюсь красотой природы», — написала Михалкова на своей странице в Instagram, опубликовав свое фото с океанического пляжа. При этом свое обращение она продублировала на английском языке. Более ранние посты в соцсети Михалкова писала только на русском языке.
Оперативно дозвониться до представителей Юлии Михалковой корреспонденту «URA.RU» не удалось.
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Какой прекрасный и совершенный мир!????Сколько в нём гармонии! Размышляю. Созерцаю. Наслаждаюсь красотой природы. Передаю вам с жаркого песчаного берега индийского океана????своё безмятежное и счастливое настроение! Доброе утро!???? //What a beautiful and perfect world it is! So full of harmony. Meditating and enjoying the beauty of nature. Sending you my serene and happy mood from the hot sandy shore of the Indian Ocean! Good morning!