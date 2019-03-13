В Лянторе частично разрушился фасад одного из жилых домов на ул. Магистральной. Информацию об этом подтвердили «URA.RU» в пресс-службе окружного МЧС.
«Вечером 12 марта на многоэтажке произошло обрушение кирпичной вкладки, которая обрамляла чердачный конструктив дома. К счастью, удалось обойтись без человеческих жертв. На место прибыли службы экстренного реагирования. Они вместе с коммунальщиками облегчили кровлю путем сброса снега с крыши здания», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе окружного МЧС.
В разговоре с корреспондентом агентства, глава Лянтора Сергей Махиня рассказал, что место происшествия было оцеплено, а на ночь выставили дежурных. 13 марта специалистам было заказано проведение экспертизы, чтобы понять, насколько обрушение кладки может повлиять на конструктив здания. «Параллельно в Лянторе были проверены все жилые дома аналогичной серии на предмет их безопасности. В ряды случаев, при выявлении отклонений от нормы, кирпичная вкладка на фасадах домов была принудительно разрушена. Чтобы не допустить несчастного случая», — сообщил глава города. Проведение эвакуации людей из многоэтажек при проведении работ не потребовалось.
Видео: «К-Информ»