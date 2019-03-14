В природных катаклизмах жители Югры обвинили сожженное чучело

Жители Ханты-Мансийска обвинили сожжённое на масленицу чучело в ухудшении погодных условий, а также природных катаклизмах. Соответствующее обсуждение появилось в городской группе «Типичный Ханты-Мансийск» социальной сети «ВКонтакте».
«Я слышал, что плохая примета сжигать чучело зимы на той же площади, где рядом стоит елка. В прошлом году сожгли, и лето было холодным. Как вы думаете опять постигнет нас это проклятье», — начал обсуждение пользователь с именем Виктор Диос. Обсуждение за несколько дней собрало более десять тысяч просмотров, а также несколько десятков комментариев.
Большинство пользователей сети оказались менее суеверными, но нашлись те, кто действительно считает, что сжигать чучело было неправильно. «Это традиции, и не просто так в них сотни лет верили наши предки. Вот сожгли чучело, и что мы видим? На нас надвигаются морозы, а кругом с крыш падают глыбы льда», — считает пользователь под именем Олег Седых. «Вот вы все смеетесь, а зря. Поверья — штука сильная», — считает югорчанка Анжела Маслина.
Напомним, с приходом весны в ХМАО температура воздуха стала подниматься до плюс двух градусов. Это послужило причиной нескольких чрезвычайных происшествий, например, глыба льда, упавшая с крыши здания, разрушила фасад ОКБ Ханты-Мансийска. Также от обрушения снега по всему ХМАО пострадали несколько десятков автомобилей. По данным метеорологической службы Gismeteo, к 22 марта температура воздуха в регионе опустится до минус 22 градусов, а после опять планируется потепление.