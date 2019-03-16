Стас Михайлов отказался выступать в Ереване

Стас Михайлов отменил концерт из-за организаторов Фото: stas-mihaylov.ru

Российский певец Стас Михайлов отменил сольный концерт в Ереване, который должен был состояться 2 апреля. Об этом журналистам сообщили представители артиста.

Отмену выступления менеджмент объяснил «недобросовестностью организаторов концерта», а также «невыполнением условий договора», пишет РИА «Новости». При этом представитель подчеркнул, что за всю карьеру Михайлов не отменял выступления по своей воле.

Поклонники смогут обменять купленные билеты по месту их приобретения. В то же время сам Михайлов рассчитывает, что ему удастся провести концерт в столице Армении в ближайшее время.