В Челябинске вакцинируют учеников лицея, где от инфекции умерла девочка

Средства на дорогую вакцину выделил региональный минздрав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске проводится вакцинация учеников лицея №35, в котором от менингита скончалась ученица начальных классов. Профилактические мероприятия проходят по распоряжению Роспотребнадзора, сообщили в управлении здравоохранения администрации города.

«По предписаниям Роспотребнадзора проводятся карантин и экстренная иммунопрофилактика вакциной, которую выделил минздрав. В субботу были привиты 22 ребенка, из них двое — из ближайшего окружения», — цитирует telefakt.ru замначальника здравоохранения мэрии Ирину Петрунину. Еще трое школьников имеют отвод от прививок, а один ребенок с родителями находится за границей — с ними установлена и поддерживается связь.

Детям, с которыми 10-летняя погибшая контактировала в школе и за ее пределами, назначены антибиотики. До 24 марта за их состоянием в ежедневном режиме будут следить медики. До этого же срока одноклассники девочки останутся на карантине.

Девочка погибла 13 марта, однако об этом стало известно только сейчас — с началом масштабных профилактических мероприятий и объявлениями о них в родительских чатах. По предварительным данным, причиной трагедии стала молниеносная менингококковая инфекция — смерть наступила буквально за сутки.