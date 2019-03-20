В России число жертв авиакатастроф выросло в 2,5 раза

Три четверти крушений происходят из-за человеческого фактора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России число жертв авиакатастроф в 2018 году увеличилось до 128 человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2017 годом. За год в стране произошло 42 авиапроисшествия, из которых 22 катастрофы, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Среди стран бывшего Советского Союза Россия лидирует по количеству жертв и инцидентов в воздухе, сообщает газета «Коммерсант». В СНГ за прошлый год при крушении самолетов погибли всего 36 человек. В 75% случаев причиной авиакатастроф в стране является человеческий фактор. Три четверти крушений происходят, в том числе, из-за плохой подготовки экипажа и технического персонала, аэродромных служб, передает телеканал 360.

Заместитель председателя МАК Сергей Зайко заявил, что больше чем в России авиакатастроф только в Африке. В странах СНГ на 1 миллион полетов приходится 4,13 авиапроисшествия, в Европе — 0,67, в Северной Америке — 0,57, а на африканском континенте — 6,87. По словам Зайко, роль человеческого фактора постепенно снижается благодаря развитию техники.

Самой крупной авиакатастрофой В РФ в 2018 году стало крушение самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в феврале в Подмосковье после вылета из аэропорта Домодедово. Воздушное судно упало спустя шесть минут после взлета. Тогда погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Причиной крушения стала ошибка экипажа. Пилоты не включили «обогрев датчиков определения скорости и в ходе набора высоты произошло их обледенение»