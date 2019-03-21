Москва простится с актером, сыгравшим Понтия Пилата в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Адоскин скончался в возрасте 91 года Фото: kino-teatr.ru

Народный артист России Анатолий Адоскин, скончавшийся в ночь на 20 марта, будет похоронен на Донском кладбище. Церемония состоится в субботу, 23 марта. Прощание с актером пройдет в театре имени Моссовета.

«Прощание с Анатолием Адоскиным состоится в его родном театре имени Моссовета», — цитирует «Московский комсомолец» пресс-службу театра.

Анатолий Адоскин умер 20 марта в возрасте 91 года. Причина смерти артиста не уточняется. Адоскин известен ролью Понтия Пилата в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда» и немецкого генерала из «Белой гвардии». Также он сыграл в таких фильмах, как «Девчата», «Человек ниоткуда», «Собака Баскервилей», «Братья Карамазовы» и других. В Театре имени Моссовета актер исполнил свыше 60 ролей.