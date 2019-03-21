Свердловские мэры оказались главной проблемой на пути инвестиций в область

Свердловские муниципалитеты проваливают работу по привлечению инвестиций в регион. Такую претензию к мэрам на заседании правительства 21 марта озвучил губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил низкую вовлеченность глав городов в улучшение инвестиционного климата, сообщает корреспондент «URA.RU».
«Прошу глав усилить работу и ускорить утверждение в федеральной системе территориального планирования местных нормативов градостроительного проектирования. По итогам 2018 года эту работу провели только 76 из 89 муниципалитетов. Далее — необходимо активизировать работу по исполнению поручений в рамках целевой модели „Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества“. Так, внесение муниципалитетами в ЕГРН сведений о границах пока остается на очень низком уровне: 17 муниципалитетов не выполняют поручения по описанию границ населенных пунктов, а 74 — по установлению границ территориальных зон», — рассказал губернатор.
От руководителей управленческих округов глава региона потребовал в недельный срок разобраться и доложить, «почему главы муниципалитетов не исполняют принятые ранее решения». Контролировать ситуацию и решение ключевых проблем поручено первому замгубернатора Алексею Орлову.