Школьница родила ребенка и выбросила его в туалете больницы

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 12:30
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Врачи не заметили беременность школьницыФото: depositphotos.com © URA.RU

В Волгодонске Ростовской области школьница выбросила своего новорожденного ребенка в туалет больницы. Позже младенца нашли мертвым.

«Ее приняли, на следующий день должен был быть осмотр, а она в предыдущую ночь родила», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на СУ СКР по региону. По словам собеседника агентства, 16-летняя девушка поступила в учреждение с жалобами на боли в теле, но о том, что пациентка беременна, доктора не знали. Сейчас следователи проводят проверку и выясняют, был ли ребенок рожден мертвым или погиб после того, как мать выбросила его.

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