Школьница родила ребенка и выбросила его в туалете больницы

Врачи не заметили беременность школьницы Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Волгодонске Ростовской области школьница выбросила своего новорожденного ребенка в туалет больницы. Позже младенца нашли мертвым.

«Ее приняли, на следующий день должен был быть осмотр, а она в предыдущую ночь родила», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на СУ СКР по региону. По словам собеседника агентства, 16-летняя девушка поступила в учреждение с жалобами на боли в теле, но о том, что пациентка беременна, доктора не знали. Сейчас следователи проводят проверку и выясняют, был ли ребенок рожден мертвым или погиб после того, как мать выбросила его.