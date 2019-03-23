В Октябрьском районе Пермского края избили журналиста общественно-политической газеты «Вперед» Андрея Кобзева. Его поймали на крыльце собственного дома и избили гвоздодером.
«На журналиста районной газеты „Вперед“ было совершено нападение. Вечером ему позвонил знакомый и предложил выйти на улицу. На крыльце пятиэтажки сотрудник редакции внезапно получил более двадцати ударов гвоздодером по разным частям тела», — сообщил очевидец в группе «Реальный Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте». На помощь Кобзеву вышли продавцы одного из близлежащих магазинов.
В итоге журналист получил серьезные травмы и находится в больнице. «На меня напал знакомый таксист, который приревновал ко мне свою жену. Я уже устал ему объяснять, что все подозрения беспочвенны», — рассказал Кобзев изданию «59.ру». Также он уточнил, что нападавший психически болен и отказывается от лечения.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю «URA.RU» пояснили, что сейчас полицейские выясняют подробности произошедшего. «В настоящее время по данному факту проводится проверка. Событие не связано с профессиональной деятельностью журналиста», — уточнил представитель краевого ведомства. Связаться с самим Кобзевым корреспонденту информагентства оперативно не удалось.