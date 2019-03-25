Бывший заместитель генпрокурора на Урале попал в реанимацию

Малиновский был экстренно госпитализирован после падения из служебного автомобиля 19 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский попал в реанимацию после падения во время выхода из служебной машины. Инцидент произошел 19 марта, однако известно о нем стало только сейчас.

«Малиновский поскользнулся при выходе из автомобиля и упал», — сообщает собеседник РБК. Уточняется, что 66-летний Владимир Малиновский приехал на встречу после проведения расширенной коллегии Генпрокуратуры и, покидая служебный автомобиль, упал, после чего был экстренно госпитализирован. Малиновский пришел в себя 22 марта. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

До декабря 2018 года Владимир Малиновский занимал пост заместителя генерального прокурора России на Урале. На этой должности Малиновский проработал три месяца. Затем он был переведен в Сибирский федеральный округ.