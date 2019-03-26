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Югорский «нефтяной генерал» из «Лукойла» переезжает в Москву

Дмитрий Завьялов
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 11:55
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Заседание комитетов Думы ХМАО. Ханты-Мансийск., кочкуров сергей
Сергей Кочкуров займет должность вице-президента по производственному сервису большого «ЛУКОЙЛа»Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Генеральный директор «Лукойл-Западная Сибирь» Сергей Кочкуров уходит на повышение в Москву. Он займет должность вице-президента по производственному сервису компании «ЛУКОЙЛ». Эту информацию подтвердили в пресс-службе «Лукойла-Западная Сибирь».

«Сергей Кочкуров переходит на новое место работы с 1 апреля», — заявили «URA.RU» в центре общественных связей компании. Место генерального директора «Лукойл-Западная Сибирь» достанется заму Кочкурова Владиславу Зубареву. Ранее он возглавлял «дочку» компании «Когалымнефтегаз».

Сергей Кочкуров занимал должность генерального директора «Лукойл-Западная Сибирь» с 2012 года. Кроме того, он является депутатом думы ХМАО.

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