Югорский «нефтяной генерал» из «Лукойла» переезжает в Москву

Генеральный директор «Лукойл-Западная Сибирь» Сергей Кочкуров уходит на повышение в Москву. Он займет должность вице-президента по производственному сервису компании «ЛУКОЙЛ». Эту информацию подтвердили в пресс-службе «Лукойла-Западная Сибирь».
«Сергей Кочкуров переходит на новое место работы с 1 апреля», — заявили «URA.RU» в центре общественных связей компании. Место генерального директора «Лукойл-Западная Сибирь» достанется заму Кочкурова Владиславу Зубареву. Ранее он возглавлял «дочку» компании «Когалымнефтегаз».
Сергей Кочкуров занимал должность генерального директора «Лукойл-Западная Сибирь» с 2012 года. Кроме того, он является депутатом думы ХМАО.