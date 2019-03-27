В Солнечном жители не почувствовали результаты распиаренного властями флешмоба «Чисто в районе» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители поселка Солнечный (Сургутский район) вынуждены напрямую жаловаться губернатору Югры Наталье Комаровой на уборку снега. Комментарий в аккаунте главы региона в Instagram опубликовал один из интернет-пользователей.

«Обратите, пожалуйста, внимание главы Сургутского района на состояние дороги к дому по улице Советской, 13 а. В дом переселяют из ветхого и аварийного жилья. Дороги нормальной нет, снег не убирается. А людям переезжать надо. Да, вообще, в этом году снег в поселке плохо убирают», — написал пользователь с ником alex.barladin. Стоит отметить, что все комментарии к постам Комаровой в социальных сетях внимательно разбираются и затем отдаются в работу подчиненным.

В пресс-службе администрации Сургутского района в беседе с «URA.RU» заявили, что уборка снега относится к полномочиям администрации поселений. «В Солнечном, действительно, есть проблема, связанная с тем, что подрядчик, который выиграл конкурс, снизил стоимость контракта на 30 процентов. Сейчас с этим подрядчиком договор расторгается и уборкой занимается местное коммунальное предприятие», — заявил начальник отдела информационной политики администрации Сургутского района Эдуард Куликов.

Однако для политических наблюдателей такие заявления местного жителя прозвучали крайне неожиданно. Недавно именно районные власти громко анонсировали флешмоб «Чисто в районе», где житель каждого поселения в социальных сетях мог сообщить о снежных завалах или кучах мусора у себя во дворе в надежде, что они будут убраны. «Адресовать вопросы нужно власти, которая оказалась не готова к погодным условиям. Во время недавних рабочих поездок по Сургутскому району мной были зафиксированы факты незаконного складирования снега в Лянторе. А после поездки в Нижнесортымский оправлены документы в природнадзор по факту нарушений правил складирования снега на полигоне», — рассказал депутат Думы ХМАО Виктор Сысун.