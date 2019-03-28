В тюменской облдуме придумали, как поступить с местом нового свердловского замгубернатора

Горицкий (в центре) заявил о возможном упразднении должности зампредседателя финасового комитета Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Должность заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и финансам в тюменской облдуме, который ранее занимал Олег Чемезов, могут упразднить. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил председатель комитета Дмитрий Горицкий.

«Олег Леонидович [Чемезов] являлся одним из трех заместителей председателя комитета. Должность пока останется вакантной. Будет рассмотрен вопрос о целесообразности должности либо об избрании нового [зампредседателя]. Вопрос может быть рассмотрен либо на ближайшем заседании, либо отложен до осени», — отметил председатель комитета Дмитрий Горицкий. Он допустил, что третий заместитель может не появиться.

Также на заседании комитета 28 марта был поднят вопрос о том, кто займет освободившееся место в комитете. Свою кандидатуру выдвинул зампредседателя тюменской облдумы, депутат от «Единой России» Владимир Столяров. Решение было поддержано депутатами единогласно.

Олег Чемезов был назначен заместителем губернатора Свердловской области по стратегическому развитию 25 марта. После переезда на Средний Урал место политика в Тюменской областной думе освободилось. По версии источников «URA.RU», за депутатский мандат теперь будут бороться не только представители парламентских партий, но внесистемная оппозиция.