ФК «Амкар» задолжал 30 млн своей детской школе

ФК «Амкар», ликвидированный в 2018 году из-за финансовых проблем, задолжал своей детской спортивной школе более 30 млн рублей. Пункт о возврате долга центру подготовки молодых футболистов «Амкар» включен в общий реестр требований кредиторов.
Решение о включении требований детской спортивной школы «Амкара» принял арбитражный суд Пермского края. Задолженность футбольного клуба составляет 30,77 млн рублей. Долг организации образовался в 2015 году — тогда руководство клуба заключило со школой договор займа на 50 миллионов рублей. Полученные средства были потрачены на зарплаты игроков, страховки и другие «текущие траты», сообщает «РБК-Пермь».
В июне 2018 года «Амкар» не подтвердил финансовые возможности и не прошел лицензирование Российского футбольного союза. Владельцы клуба решили ликвидировать организацию через процедуру банкротства, чтобы не выплачивать долги сотрудникам и игрокам. Ранее стало известно, что с претензиями к «Амкару» обратился бывший тренер команды Вадим Евсеев. Наставник требует выплатить ему 2,7 миллиона рублей.