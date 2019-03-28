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ФК «Амкар» задолжал 30 млн своей детской школе

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 14:12
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Пермь. Клипарт., футбол, фк урал, фк амкар
«Амкар» прекратил существование из-за финансовых проблемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

ФК «Амкар», ликвидированный в 2018 году из-за финансовых проблем, задолжал своей детской спортивной школе более 30 млн рублей. Пункт о возврате долга центру подготовки молодых футболистов «Амкар» включен в общий реестр требований кредиторов.

Решение о включении требований детской спортивной школы «Амкара» принял арбитражный суд Пермского края. Задолженность футбольного клуба составляет 30,77 млн рублей. Долг организации образовался в 2015 году — тогда руководство клуба заключило со школой договор займа на 50 миллионов рублей. Полученные средства были потрачены на зарплаты игроков, страховки и другие «текущие траты», сообщает «РБК-Пермь».

В июне 2018 года «Амкар» не подтвердил финансовые возможности и не прошел лицензирование Российского футбольного союза. Владельцы клуба решили ликвидировать организацию через процедуру банкротства, чтобы не выплачивать долги сотрудникам и игрокам. Ранее стало известно, что с претензиями к «Амкару» обратился бывший тренер команды Вадим Евсеев. Наставник требует выплатить ему 2,7 миллиона рублей.

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