Власти Якутии уточнили, кому из мигрантов запретят работать в республике

Мигрантам запретили работать в сфере строительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Запрет на работу мигрантов в Якутии не коснется граждан Киргизии, Армении и Белоруссии. Также под него не подпадают высококвалифицированные специалисты-иностранцы.

«Под запрет не подпадают граждане стран Евразийского Союза. К списку профессий, на которые запрещено принимать мигрантов, добавилась научная деятельность», — сообщает информагентство YakutiaMedia. Издание отмечает, что введенный запрет не связан с прошедшими антимигрантскими митингами и визитом президента РФ Владимира Путина в Киргизию.

Напомним, 28 марта глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, которым запретил в 2019 году брать на работу иностранцев с патентами. Запрет касается широкого перечня видов экономической деятельности. В частности, мигрантам даже при наличии патента нельзя работать в области права, бухгалтерского учета, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок, а также заниматься прочей профессиональной научной и технической деятельностью. Кроме того, мигрантов больше не будут брать на производство пищевых продуктов, напитков, одежды. Им запретили трудиться в сфере перевозки пассажиров, а также области образования и здравоохранения.

Указ главы Якутии выпущен на фоне прошедших в регионе протестов против мигрантов, причиной которых стало изнасилование местной жительницы.