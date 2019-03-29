28 марта 2019
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Протеже патриарха Кирилла получит знаковый пост на Урале

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 14:29
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Юбилей Челябинской области. Торжественный прием. Челябинск, митрополит григорий
Впечатляющую карьеру в РПЦ митрополита Григория относят на счет хороших отношений с патриархом КирилломФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нынешний иерарх РПЦ в Челябинской области, митрополит Григорий, которого считают протеже патриарха Кирилла, получит место в Общественной палате Челябинской области. Об этом сообщил «URA.RU» глава палаты Олег Дубровин. Место освободил бывший митрополит Челябинский и Миасский Никодим.

«Поступила соответствующая заявка от епархии. Вопрос будет рассмотрен на апрельской сессии законодательного собрания», — пояснил Дубровин корреспонденту агентства.

Как уже писало «URA.RU», Григорий (Андрей Петров) считается близким человеком патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В Челябинскую область он переехал в конце 2013 года, когда местную митрополию разделили на четыре епархии: Челябинскую, Магнитогорскую, Златоустовскую и Троицкую. Последнюю, несмотря на очевидную для такого поста молодость (сейчас ему 43 года), и возглавил Григорий.

В январе 2014 года в домовом храме патриаршей резиденции в Даниловом монастыре Москвы Григория возвели в сан архимандрита, затем — в епископы. Хиротонию 16 марта проводил в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А после перевода прежнего митрополита Никодима в Новосибирск Григорий 28 декабря возглавил всю Челябинскую митрополию.

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