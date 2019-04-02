01 апреля 2019

МИД России посмеялся над выборами президента Украины. ВИДЕО

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 03:14
Размер текста
-
17
+
Москва, разное., высотка, мид, город москва
МИД РФ опубликовал шуточное видео про выборы президента на УкраинеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство иностранных дел России пошутило над выборами президента Украины, первый тур которых состоялся 31 марта. Ведомство опубликовало на своих страницах в соцсетях ироничный видеоролик с «прогнозом» результатов голосования.

«Из-за недопуска наших наблюдателей на Украину подготовили материалы по данным средств объективного контроля» — говорится в начале видео. После этого на экране транслируется прогноз погоды в украинских городах, где ожидается ясная погода, а заканчивается запись надписью: «В целом, все ясно».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...