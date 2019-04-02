МИД РФ опубликовал шуточное видео про выборы президента на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство иностранных дел России пошутило над выборами президента Украины, первый тур которых состоялся 31 марта. Ведомство опубликовало на своих страницах в соцсетях ироничный видеоролик с «прогнозом» результатов голосования.

«Из-за недопуска наших наблюдателей на Украину подготовили материалы по данным средств объективного контроля» — говорится в начале видео. После этого на экране транслируется прогноз погоды в украинских городах, где ожидается ясная погода, а заканчивается запись надписью: «В целом, все ясно».