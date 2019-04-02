«Сургутнефтегаз» поменяет лоббистов из-за отставки топ-менеджера

Выход на пенсию замдиректора «Сургутнефтегаза» Валерия Татарчука может привести к обновлению представителей нефтяной компании в гордуме Сургута. Об этом «URA.RU» сообщили несколько источников.
По версии инсайдеров, Татарчук, наряду с другим заместителем, Михаилом Кириленко, курировал в «Сургутнефтегазе» выборы в представительные органы власти — в основном в сургутскую думу. «Необходимость в новых депутатах-нефтяниках назрела давно. Несмотря на то, что спикер Надежда Красноярова и вице-спикер Артем Кириленко — выходцы из „Сургутнефтегаза“, сейчас у компании всего четыре представителя. Два места нефтяники на своих округах проиграли Дмитрию Нечепуренко и Эдуарду Иваницкому в 2016 и 2018 годах», — отмечает один из источников, знакомый с ситуацией.
Другой собеседник считает, что, помимо новых кандидатур, в следующем созыве могут лишиться своих мест уже действующие депутаты. «Скорее всего, заменят Валерия Голодюка. Возможно, даже будет решаться вопрос по спикеру. С уходом Татарчука на должность председателя сможет претендовать Артем Кириленко», — считает источник.
Связаться с Валерием Татарчуком на момент публикации не удалось. Ранее «URA.RU» сообщало, что топ-менеджер «Сургутнефтегаза», занимавший должность заместителя больше 20 лет, ушел на пенсию. Известно, что в ближайшие несколько месяцев он будет советником Сергея Сидорова, который стал преемником Татарчука.