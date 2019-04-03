Алексей Вихарев рассказал, что в последний раз звание присваивали рабочим в 1987 году Фото: Дмитрий Иванов

Звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» должно чаще присваиваться заслуживающим этого простым людям и представителям рабочих профессий, считает депутат городской думы и председатель комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев. Такое мнение он высказал во время заседания комиссии 3 апреля, передает «URA.RU».

Вихарев отметил, что звание почетного гражданина Екатеринбурга начали присваивать еще в 1877 году, но через 40 лет эта практика прекратилась и была восстановлена только в 1966 году. Всего почетными гражданами были признаны 89 человек, из них только два — представители рабочих профессий. «Последними награжденными рабочими стали в 1987 году фрезеровщик завода имени Калинина Леонид Дедюхин и птичница Свердловской птицефабрики Фаина Федотовских», — рассказал Вихарев.

С тех пор звание получают исключительно випы. В том числе, в 2005 году оно было присвоено экс-губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю, в 2010 году — гендиректору УГМК Андрею Козицыну.

Согласно принятому еще в 1998 году положению, почетные граждане Екатеринбурга освобождаются от местных налогов, оплаты коммунальных услуг и ежемесячно получают денежное вознаграждение в размере одного прожиточного минимума, утвержденного правительством Свердловской области.

По мнению Вихарева, простым рабочим должно уделяться больше внимания. «Понятно, что есть заслуженные деятели культуры, науки, представители управленческого состава, но хотелось бы прежде всего не забывать простых людей, потому что они „куют“ наш с вами ежедневный быт», — высказался Вихарев.

На заседании также был поднят вопрос о порядке формирования комиссии, которая принимает решение о присвоении звания почетного гражданина Екатеринбурга. Она будет формироваться «на паритетных началах» — пять человек от думы и пять от городской администрации.