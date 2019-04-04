Драка между участниками соревнований началась после того, как судья объявил о завершении поединка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В одной из спортивных школ Чечни молодежный чемпионат по вольной борьбе завершился массовой дракой. Видео потасовки выложили в Instagram-аккаунте chechnya_life.

В туринире приняли учатие около 80 спортсменов 2002—2004 годов рождения. После того как судья объявил, что один из поединков закончен, другие участники соревнований начали драку. Как уточняет телеканал 360, в результате конфликта пострадавших нет, в причинах массовой драки сейчас разбираются полицейские.

Как ранее писало «URA.RU», в Екатеринбурге камера наблюдения сняла пьяную драку студентов и преподавателей техникума. Днем в техникуме проходил областной кадетский сбор, а вечером преподаватели устроили застолье, чтобы отметить мероприятие. Ночью они натолкнулись на группу своих воспитанников, с которыми и устроили драку.