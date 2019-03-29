28 марта 2019

Камера наблюдения сняла пьяную драку студентов и преподавателей техникума. ВИДЕО

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 10:15
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Массовая драка произошла во дворе техникумаФото: сайт техникума «Рифей»

Массовая драка преподавателей и кадетов екатеринбургского техникума «Рифей» попала на видео. На записи, опубликованной в телеграм-канале «Екатеринбург №1» видно, что драка началась возле автомобиля.

Как ранее писало «URA.RU», драка между преподавателями и кадетами произошла в ночь на 28 марта. Днем в техникуме проходил областной кадетский сбор, а вечером преподаватели устроили застолье, чтобы отметить мероприятие. Около двух часов ночи подвыпившие преподаватели начали расходиться и во дворе техникума столкнулись с группой кадетов. Возник словесный конфликт, закончившийся дракой.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили «URA.RU», что на место драки выезжал наряд из отдела полиции №13. Полицейские сумели задержать четырех участников драки, остальные разбежались. Трое из задержанных кадеты, один — преподаватель 1981 года рождения.

Помимо полиции, свою проверку скандального инцидента организовал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Ранее «URA.RU» писало, что в техникуме «Рифей» был изнасилован сокурсниками один из кадетов. В «Рифее» готовят будущих спасателей, пожарных и ювелиров.

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