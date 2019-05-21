К обязанностям директора департамента Юдин приступил 21 мая Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Новым директором департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО стал Сергей Юдин. Соответствующее распоряжение подписал глава округа Дмитрий Артюхов, сообщили в пресс-службе правительства.

«К исполнению должностных обязанностей руководителя ведомства Сергей Юдин приступил сегодня, 21 мая», — рассказали в ведомстве. Юдин уже работал в данном департаменте: был первым замом директора и и. о. главы ведомства. Его назначили из резерва управленческих кадров региона.

В 1990 году Юдин окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, а в 1991 приехал на Ямал. В 2002 окончил Тюменский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 2016 по 2019 год пост директора департамента занимал Владимир Власов. В пресс-службе окружного правительства корреспонденту «URA.RU» сказали, что срок действия его контракта истек. Где будет работать Власов, в пресс-службе сказать затруднились.