20 мая 2019
19 мая 2019
17 мая 2019

В правительстве Ямала новое назначение. Предыдущему руководителю не продлили контракт

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 16:31
Размер текста
-
17
+
Здания Салехарда. ЯНАО, правительство янао, ямал
К обязанностям директора департамента Юдин приступил 21 маяФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Новым директором департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО стал Сергей Юдин. Соответствующее распоряжение подписал глава округа Дмитрий Артюхов, сообщили в пресс-службе правительства.

«К исполнению должностных обязанностей руководителя ведомства Сергей Юдин приступил сегодня, 21 мая», — рассказали в ведомстве. Юдин уже работал в данном департаменте: был первым замом директора и и. о. главы ведомства. Его назначили из резерва управленческих кадров региона.

В 1990 году Юдин окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, а в 1991 приехал на Ямал. В 2002 окончил Тюменский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 2016 по 2019 год пост директора департамента занимал Владимир Власов. В пресс-службе окружного правительства корреспонденту «URA.RU» сказали, что срок действия его контракта истек. Где будет работать Власов, в пресс-службе сказать затруднились.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...