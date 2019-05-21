Милонов напомнил о духоте в зале заседаний, от которой страдают депутаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Виталий Милонов предложил построить новое здание Государственной Думы РФ на окраине Москвы. В нынешнем наблюдаются не только проблемы с фундаментом, но и, по его словам, находится в плохом состоянии система вентиляции. Кроме того, такому количеству депутатов там откровенно тесно, заявил парламентарий «URA.RU».

«Госдума — крайне неудобное место для работы. Оно физически не предназначено для такого количества депутатов, все сидят друг у друга на головах, кабинетов не хватает», — пояснил Милонов. Депутат также отметил, что главный зал не подходит для пленарных заседаний, он «ужасно душный».

Собеседник считает, что сегодняшний дом нижней палаты парламента нужно отдать инвесторам, а новое строение возвести подальше от центра. «Земля в этом месте даже не золотая, а платиновая. Здание нужно отдать под инвестпроект, а новую Госдуму построить на земле подешевле. Не шикарное, а нормальное функциональное здание, где есть хотя бы человеческая система вентиляции. Оно может располагаться между центром и аэропортом или где-то в районе МКАДа, чтобы люди тратили меньше времени на дорогу», — сказал Милонов.

20 мая стало известно, что здание Госдумы находится в неудовлетворительном состоянии: в фундаменте обнаружились пустоты. Это может помешать реконструкции зала пленарных заседаний, которую планировалось начать сразу после весенней сессии. Позже заместитель председателя парламента Игорь Лебедев заявил, что здание может быть признано аварийным в любое время. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заверил, что делается все, чтобы не допустить разрушения строения.