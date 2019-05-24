В ЯНАО массовая задержка авиарейсов

На Ямале из-за погодных условий массовая задержка авиарейсов. Аэропорт Салехарда приостановил работу до 16:00. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«Из-за сильного ветра и обильных осадков, в связи с необходимостью расчистки взлетно-посадочной полосы и с целью обеспечения безопасности полетов, временно прекратил прием-выпуск судов аэропорт Салехарда. По причине низкой видимости на пути следования до 400 метров задерживаются вылеты до 16:00», — уточнили в ведомстве. Из-за погодных условий отложены шесть рейсов: Салехард — Москва, Салехард — Салемал, Салехард — Тюмень и обратные рейсы по тем же направлениям.
В департаменте стратегических коммуникаций аэропорта Нового Уренгоя корреспонденту «URA.RU» сообщили, что по направлению Новый Уренгой — Салехард — Екатеринбург из-за погодных условий в окружной столице не может вылететь Sukhoi Superjet. В справочной аэропорта Надыма сообщили, что из-за проблем с погодой на 40 минут задержан рейс Ныда — Нори.
Ранее «URA.RU» сообщало, что из-за метели и плохой видимости в округе парализовано движение транспорта. Штормовое предупреждение объявлено в семи районах Ямала.