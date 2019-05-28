Сало на Украине серьезно подорожало

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 18:39
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Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., сало
За два года цена на сало выросла на 70%Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За последние два года стоимость свиного сала на Украине выросла в 1,7 раза. По данным Госстата Украины, подорожало не только сало, но и свинина в целом.

«В апреле 2017 года средняя стоимость за килограмм сала составляла 44,5 гривны (108 рублей), а в апреле текущего года — уже 76 гривен (184 руб.)», — сообщает агентство RNS. За два года, таким образом, цена увеличилась в 1,7 раза (на 70%).

Свинина подорожала не так сильно — всего на 37%. Сейчас ее стоимость составляет порядка 116 гривен (281 рубль) за 1 кг. Рост цен на свинину и свиное сало в правительстве Украины связывают с общими темпами инфляции и эпидемией африканской чумы свиней.

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