Сало на Украине серьезно подорожало

За последние два года стоимость свиного сала на Украине выросла в 1,7 раза. По данным Госстата Украины, подорожало не только сало, но и свинина в целом.
«В апреле 2017 года средняя стоимость за килограмм сала составляла 44,5 гривны (108 рублей), а в апреле текущего года — уже 76 гривен (184 руб.)», — сообщает агентство
Свинина подорожала не так сильно — всего на 37%. Сейчас ее стоимость составляет порядка 116 гривен (281 рубль) за 1 кг. Рост цен на свинину и свиное сало в правительстве Украины связывают с общими темпами инфляции и эпидемией африканской чумы свиней.