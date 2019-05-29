Путин предложил изменить правила расчета пенсий

Россия поддержала проект соглашения Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по которому стаж работы будет засчитываться на территории всех государств объединения. Об этом на встрече с лидерами стран-участниц ЕАЭС заявил президент РФ Владимир Путин.
«Отмечу подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза», — приводит ТАСС слова Путина. Президент пояснил, что для людей мера будет иметь «очень важное значение» и отметил, что «будет не важно», в какой именно стране работал человек. Главное, чтобы у гражданина были документы, подтверждающие стаж.
Дата вступления документа в силу пока не называется. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
Встреча лидеров ЕАЭС прошла 29 мая в Нур-Султане (ранее Астана). Лидеры государств подвели итоги пятилетия работы союза и наметили задачи по расширению взаимодействия в торговле, промышленности и социальной политике.