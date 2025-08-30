Пожар на НПЗ в Краснодарском крае, срыв нападения ВСУ на предприятие в Сызрани: карта атак БПЛА 30 августа

Осколки сбитых беспилотников ВСУ стали причиной пожара на НПЗ в Краснодаре
Украинские беспилотники попытались атаковать несколько промышленных предприятий в РФ
Минувшей ночью 30 августа украинские беспилотники атаковали российские территории. В частности, в Белгородской области пострадали мирные жители, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Сообщение о пострадавшем от удара также поступило из Республики Адыгея.

В Краснодарском крае осколки сбитых БПЛА стали причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Кроме того, в Тульской области фрагменты дрона упали на территорию промышленного объекта. Дроны ВСУ также пытались ударить по предприятию в Сызрани. Атака беспилотников была отражена и в Ростовской области.

На данный момент в аэропортах Казани и Нижнекамска действуют ограничения на полеты. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ за 30 августа — в материале URA.RU.

Белгородская область: есть пострадавшие

Беспилотники, запущенные украинской стороной, атаковали территорию региона. В селе Головчино дрон ВСУ ударил по автомобилю с гражданскими. В результате пострадали две женщины. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Одна женщина получила осколочные ранения лица, плеча и ноги, а также баротравму. Второй пострадавшей предварительно диагностировали баротравму и черепно-мозговую травму», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Пострадавшие были доставлены в областную клиническую больницу для оказания медпомощи. Гладков также добавил, что из-за удара украинского беспилотника повреждения получила не только машина, но и здание, находившееся рядом с местом атаки. Кроме того, глава региона ночью сообщал, что на территории области вводился режим ракетной опасности. Однако ограничения были быстро сняты. Также Гладков утром добавил о том, что в регионе отменен режим беспилотной опасности.

Республика Адыгея: пострадал мирный житель

Несколько частных домов в Тахтамукайском районе оказались повреждены из-за падения на них фрагментов сбитых беспилотников. В результате этого в поселке Яблоновский пострадал мирный житель. Ему уже оказана необходимая медпомощь. Также поступило сообщение, что пострадал производственный цех одного из местных предприятий. Об этом рассказал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов в своем telegram-канале.

Краснодарский край: пожар на НПЗ

Территория Кубани подверглась атаке украинских БПЛА. В Краснодарском крае работала система ПВО. Фрагменты уничтоженных дронов упали на НПЗ в Краснодаре. На предприятии загорелась технологическая установка. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет, а все сотрудники завода были оперативно эвакуированы. В регионе ночью был введен режим беспилотной опасности, а также временно не работал аэропорт Сочи. К утру все ограничения были сняты.

Тульская область: фрагменты БПЛА упали на предприятие

В регионе средствами ПВО отражена воздушная атака. Осколки сбитого беспилотника упали на территорию промышленного предприятия. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.

Самарская область: атака ВСУ на промышленное предприятие

Рано утром территория Самарской области подверглась ударам украинских БПЛА. В частности, целью было промышленное предприятие в Сызрани. Атака была успешно отражена средствами ПВО. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Федорищев.

«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Она была пресечена», — написал Федорищев в мессенджере Max.

Ростовская область: без пострадавших

В регионе атака дронов ВСУ была отражена сразу на нескольких территориях области. В частности, ударам подверглись Каменский, Чертковский, Тарасовский, Миллеровский и Азовский районы. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь в telegram-канале.

Оренбургская область: опасность атаки БПЛА

Рано утром 30 августа в регионе был введен режим опасности беспилотников. Информацию об этом в telegram-канале опубликовал врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

Ограничения в работе аэропортов

В воздушных гаванях Казани и Нижнекамска ночью были введены ограничения на полеты и вылеты самолетов. Это сделано в целях безопасности пассажиров. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

