Несколько украинских дронов сбили над Смоленской областью

ВСУ попытались атаковать Смоленскую область двумя БПЛА
ВСУ попытались атаковать Смоленскую область двумя БПЛА Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Два украинских беспилотника были сбиты над Смоленской областью 30 августа. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, жертв и разрушений нет.

«Сегодня над территорией Смоленской области Воздушно-космическими силами Министерства обороны России сбиты 2 украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — заявил Анохин в своем telegram-канале. Он попросил жителей не приближаться к обломкам дронов и немедленно сообщать о них по номеру 112.

В ночь на 30 августа украинские беспилотники атаковали ряд российских регионов, включая Курскую, Белгородскую, Херсонскую области, а также Ставропольский край. В Краснодаре падение обломков дрона привело к возгоранию на нефтеперерабатывающем заводе, площадь пожара составила около 300 квадратных метров, пострадавших нет. В Сызрани предотвращена атака на промышленное предприятие. В Ростовской области пострадали пять районов. В Адыгее повреждены частные дома и производственный цех, один человек получил медицинскую помощь, передает «Царьград».

