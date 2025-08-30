Несколько украинских дронов сбили над Смоленской областью

Два украинских беспилотника были сбиты над Смоленской областью 30 августа. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, жертв и разрушений нет.
«Сегодня над территорией Смоленской области Воздушно-космическими силами Министерства обороны России сбиты 2 украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — заявил Анохин в своем telegram-канале. Он попросил жителей не приближаться к обломкам дронов и немедленно сообщать о них по номеру 112.
В ночь на 30 августа украинские беспилотники атаковали ряд российских регионов, включая Курскую, Белгородскую, Херсонскую области, а также Ставропольский край. В Краснодаре падение обломков дрона привело к возгоранию на нефтеперерабатывающем заводе, площадь пожара составила около 300 квадратных метров, пострадавших нет. В Сызрани предотвращена атака на промышленное предприятие. В Ростовской области пострадали пять районов. В Адыгее повреждены частные дома и производственный цех, один человек получил медицинскую помощь, передает «Царьград».
