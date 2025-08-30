В районе Часова Яра заметили польских боевиков

По данным силовых структур, ВСУ привлекли иностранных бойцов для удержания позиций в ДНР
По данным силовых структур, ВСУ привлекли иностранных бойцов для удержания позиций в ДНР
Польских и темнокожих наемников заметили на окраинах Часова Яра после освобождения города российскими военными. Об этом сообщили российские силовые структуры. По их данным, ВСУ привлекли иностранных бойцов для удержания позиций в ДНР.

«Польская речь была слышна в радиопереговорах. Также с коптера наблюдали темнокожих военнослужащих ВСУ», — заявил источник ТАСС. Он отметил, что появление новых наемников связано с необходимостью усилить оборону после потерь украинских частей.

Ранее, по данным силовых структур, в боях за Часов Яр участвовали в основном бойцы из Латинской Америки, однако их присутствие было недолгим из-за тяжелых боев и больших потерь. После освобождения города украинская сторона перебросила сюда наиболее боеспособные силы, включая иностранных наемников.

Минобороны России сообщило об освобождении Часова Яра 31 июля. Бои за город продолжались более года, потери ВСУ составили около 7,5 тысяч человек, 11 танков и 55 бронемашин. Подробнее  — в материале URA.RU.

