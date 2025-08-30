Обломки дрона в Адыгее повредили дома, один человек пострадал

В Тахтамукайском районе Адыгеи утром 30 августа обломки вражеского беспилотника повредили несколько частных домов и производственный цех. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. В результате пострадал житель Яблоновского, ему оказали медицинскую помощь.
«В результате падения обломков вражеских БПЛА в Тахтамукайском районе повреждены несколько частных домовладений. На данный момент известно об одном пострадавшем — жителе Яблоновского. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Также поврежден один производственный цех», — сообщил Кумпилов в своем telegram-канале.
Он отметил, что по его поручению на месте работают глава района Аскер Савв, глава поселения Заурдин Атажахов и представители экстренных служб. Специалисты оценивают ущерб и помогают местным жителям.
В ночь на 30 августа украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов: Курскую, Белгородскую, Херсонскую области, Ставропольский край и другие. В Краснодаре обломки дрона повредили нефтеперерабатывающий завод, вызвав пожар на площади около 300 квадратных метров, пострадавших нет. В Сызрани (Самарская область) утром была предотвращена атака на промышленное предприятие. Также ночью беспилотники атаковали пять районов Ростовской области, однако, по данным врио губернатора Юрия Слюсаря, все цели были уничтожены силами ПВО.
