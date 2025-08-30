Разведчики сбили дроны «Лютый» из автоматов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разведчики в ЛНР сбили из автоматов 13 дронов «Лютый», летящих в регионы РФ
Разведчики в ЛНР сбили из автоматов 13 дронов «Лютый», летящих в регионы РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Разведчики группировки «Запад» сбили в ЛНР 13 украинских беспилотников «Лютый», летевших в сторону российских регионов. Об этом сообщил боец ВС РФ с позывным Фортуна. По его словам, дроны были уничтожены огнем из стрелкового оружия, несмотря на то, что подразделение не занимается противодействием БПЛА.

«Передали, что через наше направление в ЛНР летит крупная группа дронов в сторону регионов России. Командование приказало сбивать любую цель, пролетающую над нами. Мы не группа противодействия БПЛА и не относимся к ПВО, но хорошо потрудились снайперы и наши ребята — в общей сложности сбили 13 дронов „Лютый“. А ведь они могли нанести ущерб кому-то в России», — рассказал Фортуна РИА Новости.

Видео уничтожения беспилотников оказалось в распоряжении редакции. На кадрах видно, как разведчики открывают огонь по летящим аппаратам, один из которых был сбит с близкого расстояния и взорвался. Позже бойцы нашли обломки дронов в лесу.

БПЛА «Лютый» — украинский ударный беспилотник увеличенной дальности, разработанный КБ «Антонов» в 2022 году. Он способен нести до 50 килограммов взрывчатки и преодолевать до 1000 километров. В июле 2025 года ВСУ пытались атаковать Москву подобными дронами, но все они были уничтожены ПВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Разведчики группировки «Запад» сбили в ЛНР 13 украинских беспилотников «Лютый», летевших в сторону российских регионов. Об этом сообщил боец ВС РФ с позывным Фортуна. По его словам, дроны были уничтожены огнем из стрелкового оружия, несмотря на то, что подразделение не занимается противодействием БПЛА. «Передали, что через наше направление в ЛНР летит крупная группа дронов в сторону регионов России. Командование приказало сбивать любую цель, пролетающую над нами. Мы не группа противодействия БПЛА и не относимся к ПВО, но хорошо потрудились снайперы и наши ребята — в общей сложности сбили 13 дронов „Лютый“. А ведь они могли нанести ущерб кому-то в России», — рассказал Фортуна РИА Новости. Видео уничтожения беспилотников оказалось в распоряжении редакции. На кадрах видно, как разведчики открывают огонь по летящим аппаратам, один из которых был сбит с близкого расстояния и взорвался. Позже бойцы нашли обломки дронов в лесу. БПЛА «Лютый» — украинский ударный беспилотник увеличенной дальности, разработанный КБ «Антонов» в 2022 году. Он способен нести до 50 килограммов взрывчатки и преодолевать до 1000 километров. В июле 2025 года ВСУ пытались атаковать Москву подобными дронами, но все они были уничтожены ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...