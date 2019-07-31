Владимир Шмидт три года работал в «Тюменьэнерго» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новый вице-мэр Сургута Владимир Шмидт с момента назначения на должность уже успел оценить масштаб задач, за которые ему придется отвечать перед губернатором Югры Натальей Комаровой и главой города Вадимом Шуваловым. Вникать в ситуацию на сургутских стройках ему придется с нуля и в сжатые сроки. Не пожалел ли новоиспеченный чиновник о переходе на работу в администрацию и ждать ли кадровых чисток его подчиненным, Шмидт рассказал в блиц-интервью «URA.RU».

— Вы были успешным топ-менеджером большой корпорации. Почему приняли предложение перейти в администрацию Сургута?

— Предложение было неожиданным, но приятным для меня. Считаю этот переход для себя профессиональным ростом. Думаю, такое предложение было бы интересно любому строителю.

— В Сургуте перед куратором строек стоят масштабные задачи — проблемы дольщиков, возведение школ, реновация Черного мыса, строительство дорог. Как можно их решать без опыта работы в органах власти?

— В свое время я перешел из металлургии в энергетику, начал работать в капстроительстве «Челябэнерго». Там была очень тяжелая ситуация, планы не выполнялись, объекты вводились с опозданием. Через три года «Челябэнерго» стал одним из лучших филиалов МРСК Урала по выполнению инвестпрограмм. Перейдя в «Тюменьэнерго», я столкнулся с такой же ситуацией, и там ее удалось исправить. Новая должность сложная, но я надеюсь, что справлюсь с ней.

— Что вы уже поняли за два дня работы в качестве чиновника?

— Что должность заместителя главы по строительству можно смело считать политической… Большая ответственность и перед губернатором, и перед главой города.

— Собираетесь ли обновлять команду?

— Где бы я ни работал, всегда старался сохранить ту команду, которая есть. Главное, эффективно выстроить работу. Но если потребуются кадровые решения, то готов их принимать.

— На решении каких задач вы сосредоточитесь в ближайшее время?

— Строительство школ и решение проблем дольщиков — это самые важные для меня темы.