Украинский политолог признался, зачем участвует в политических шоу на российском телевидении

Украинский политолог Вадим Карасев считает российское телевидение гораздо профессиональней, чем в Киеве, поэтому с радостью принимает от российских журналистов предложения участвовать в политических шоу. Он убежден, что политологи Украины ездят на российское ТВ для того, чтобы повысить свой профессионализм.
По наблюдениям украинского политолога, на российских ток-шоу царит более «эмоциональная и драйвовая атмосфера», которая позволяет набирать рекордное число просмотров, пишет информагентство Nation News.
«В Париж прилетаю на пресс-конференцию, а меня встречают таксисты и говорят: „О, мы вас знаем“. Потому что смотрят Russia TV, » — отметил Карасев.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин предсказал массовую эмиграцию украинцев из страны. В России обнаружили в эмиграции украинцев плюсы.