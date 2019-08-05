04 августа 2019

Украинский политолог признался, зачем участвует в политических шоу на российском телевидении

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Скабеева, скабеева ольга
Украинских политологов устраивает атмосфера, которая творится на подобных шоуФото: страница Ольги Скабеевой во Вконтакте

Украинский политолог Вадим Карасев считает российское телевидение гораздо профессиональней, чем в Киеве, поэтому с радостью принимает от российских журналистов предложения участвовать в политических шоу. Он убежден, что политологи Украины ездят на российское ТВ для того, чтобы повысить свой профессионализм.

По наблюдениям украинского политолога, на российских ток-шоу царит более «эмоциональная и драйвовая атмосфера», которая позволяет набирать рекордное число просмотров, пишет информагентство Nation News.

«В Париж прилетаю на пресс-конференцию, а меня встречают таксисты и говорят: „О, мы вас знаем“. Потому что смотрят Russia TV, » — отметил Карасев.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин предсказал массовую эмиграцию украинцев из страны. В России обнаружили в эмиграции украинцев плюсы.

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