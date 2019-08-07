Стали известны причины иска кремлевского комбината к Киркорову

Комбинат требует взыскать с Филиппа Киркорова 80 тысяч рублей Фото: depositphotos.com

Комбинат питания «Кремлевский» обратился в суд из-за того, что певец Филипп Киркоров якобы не оплатил счет за еду. О ситуации рассказал директор артиста Геннадий Рыбак.

«По договорам мы им за все заплатили. Сейчас появилась очень удобная схема: выставили счет, а потом вдруг обнаружились дополнительные неоплаченные расходы», — цитирует Рыбака «Комсомольская правда».