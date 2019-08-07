Стали известны причины иска кремлевского комбината к Киркорову

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Клипарт depositphotos.com, киркоров филипп
Комбинат требует взыскать с Филиппа Киркорова 80 тысяч рублейФото: depositphotos.com

Комбинат питания «Кремлевский» обратился в суд из-за того, что певец Филипп Киркоров якобы не оплатил счет за еду. О ситуации рассказал директор артиста Геннадий Рыбак.

«По договорам мы им за все заплатили. Сейчас появилась очень удобная схема: выставили счет, а потом вдруг обнаружились дополнительные неоплаченные расходы», — цитирует Рыбака «Комсомольская правда».

Комбинат обеспечивал едой во время юбилейного шоу Киркорова «Я» артистов балета и персонал. Как утверждают члены коллектива певца, они оплатили чек, выставленный в соответствии с договором. Однако чуть позже от комбината поступил еще один счет на сумму 80 тысяч рублей.

Как отмечает «Царьград», представители Киркорова не нашли внятного обоснования, за что они должны заплатить. По итогу счет остался неоплаченным. Представители комбината отказались комментировать ситуацию и иск, который они направили в арбитражный суд.

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© Служба новостей «URA.RU»
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