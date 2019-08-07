Стали известны причины иска кремлевского комбината к Киркорову

Комбинат питания «Кремлевский» обратился в суд из-за того, что певец Филипп Киркоров якобы не оплатил счет за еду. О ситуации рассказал директор артиста Геннадий Рыбак.
«По договорам мы им за все заплатили. Сейчас появилась очень удобная схема: выставили счет, а потом вдруг обнаружились дополнительные неоплаченные расходы», — цитирует Рыбака «Комсомольская правда».
Комбинат обеспечивал едой во время юбилейного шоу Киркорова «Я» артистов балета и персонал. Как утверждают члены коллектива певца, они оплатили чек, выставленный в соответствии с договором. Однако чуть позже от комбината поступил еще один счет на сумму 80 тысяч рублей.
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