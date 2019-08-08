В Челябинске водитель такси насмерть сбил полицейского

Полицейский спешил прекратить драку Фото: depositphotos.com

В Челябинске автомобиль «Яндекс.Такси» насмерть сбил полицейского. Трагедия произошла в ночь на 8 августа в Ленинском районе города, сообщили «URA.RU» в ГУ МВД по региону.

«Сотрудник патрульно-постовой службы УМВД Челябинска был на дежурстве в составе своей группы. Увидев на другой стороне проезжей части потасовку между нетрезвыми гражданами, он побежал туда. В условиях плохой видимости его сбила машина „Рено Логан“, которой управлял 32-летний водитель», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка.

Трагедия произошла возле дома №95 на улице Новороссийской. Расследование продолжается.